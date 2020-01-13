عدن.. تنظيم ورشة عمل حول طرق وتقييم فعالية إدارة المحميات البحرية

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة صباح اليوم بفندق كورال بمديرية خور مكسر، ورشة العمل الوطنية التدريبية حول طرق تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لمحافظة عدن، والتي تستمر مدتها ثلاثة أيام متتالية.

وفي افتتاح الورشة الذي حضرها المهندس عمار العولقي، وكيل وزارة الشؤون البيئة والدكتور زاهر الاغوان ، المنسق الإقليمي لبرنامج تقييم المحميات البحرية في الهيئة العامة لحماية البيئة، والمهندس جميل القدسي مدير إدارة المحميات البيئة بعدن، ومدير التوعية البيئية بصندوق النظافة، وعدد من الباحثين المهتمين بشؤون البيئة.

وافتتح المهندس عمار ناصر العولقي وكيل وزارة المياة والبيئة لقطاع المياه ورئيس الهيئة العامة للبيئة، بكلمة تطرق فيها إلى أهمية هذه الورشة وأبعادها البيئية وتقييم إدارة البيئة وكيفية إدارة المحميات بالطريقة الصحيحة.

فيما أوضح الدكتور زاهر الاغوان المنسق الإقليمي لبرنامج تقييم المحميات البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، أن هذه الورشة تمثل أهمية حيوية كونها ستركز على حماية تلك المناطق البيئية الانفة الذكر.

وأفاد الأخ المهندس جميل القدسي _ مدير إدارة المحميات في الهيئة العامة لحماية البيئة، أن الورشة الذي حضرها عدد من الجهات المعنية بالشأن البيئي والمحميات الرطبة والمحميات البحرية، وممثلون عن الهيئة العامة لحماية البيئة في فروعها في (عدن ولحج وأبين)، ومركز العلوم البيئية في جامعة عدن ستناقش عدد من أوراق العمل حول البيئة البحرية ومفهوم أنواع المحميات البحرية في اليمن، وطرق تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية ومحمية الأراضي الرطبة في عدن، وتقييم محمية سقطرى البحرية إلى جانب عرض تطبيقي ونتائج التقييم لحماية الأراضي الرطبة.

