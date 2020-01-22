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عدن.. تواصل حملة رش المبيدات الحشرية في مديرية #دار_سعد

22 يناير، 2020
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الأربعاء – 22 يناير 2020 – الساعة 06:52 م بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت /خاص

واصلت الفرق العاملة ضمن حملة رش المبيدات الحشرية بمديرية دارسعد بالعاصمة عدن اليوم عمليتي الرش اليدوي والضبابي في مختلف الأحياء والحارات بالمنطقة لمكافحة البعوض الناقل للأمراض الحمية .

وأكد مدير عام مديرية دارسعد محمد عبدالكريم جباري أن السلطة المحلية سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الحملة والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري بهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض ومن بينها الحميات .

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الحشرية المبيدات تواصل حملة دارسعد رش عدن في مديرية

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