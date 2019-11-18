عدن.. جرحى في اشتباكات مسلحة بدار سعد

│الخبر | عدن

اندلعت اشتباكات مسلحة مساء الأحد بين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي ومواطنين في مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت اثر مداهمة مسلحي الحزام الأمني لحفل زفاف في مديرية دارسعد خلف كلية المجتمع بحي السيلة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وصباح الأحد أغتال مسلحون مواطناً واحرقوا سيارته، في جريمة تضاف إلى سجل الجرائم اليومية بحق المواطنين في عدن.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن فوضى أمنية عقب سيطرة مسلحي الانتقالي على المدينة وخروج الحكومة والقوات العسكرية منها.