عدن الغد

عدن : حركة تجارية يشهدها قطاع خدمات المطاعم والمراكز التجارية

22 يناير، 2020
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عدن : حركة تجارية يشهدها قطاع خدمات المطاعم والمراكز التجارية

 
تشهد العاصمة عدن افتتاح العديد من المشاريع التجارية خاصة في جانب خدمات المطاعم والمراكز والمجمعات التجارية العامة في الكثير من مديريات العاصمة.
ففي حين يترقب انباء العاصمة افتتاح مطعم سدة عدن في الثاني من شهر فبراير حيث يعد من اكبر وأفضل مطاعم العاصمة، فأن التشطيبات الرئيسية لمجمع التجاري نايتي مول في مديرية المنصورة كادت تنتهي.
ويعد مجمع نايتي مول أحد أفضل المراكز التجارية على الصعيد كافة المحافظات وذلك من خلال الخدمات المتنوعة التي سيوفرها ويقدمها وجلبه لاهم المراكز والشركات التجارية في مختلف الجوانب.
الجدير بالذكر أن عمليات بناء وتشييد وافتتاح المراكز التجارية المتنوعة تجري على قدم وساق في عدد من المديريات وذلك ضمت النشاط التجاري المتصاعد للعاصمة.

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