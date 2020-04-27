المشهد اليمني

عدن .. حريق هائل يتلهم مول تجاري في الشيخ عثمان

27 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

اندلع حريق هائل، في مجمع تجاري في حي الممدارة بمدينة الشيخ عثمان شمال عدن، صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من المجمع.

وقال السكان إن حريقًا أندلع في مجمع “المنار مول” ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وإتلاف أغلب البضائع الموجودة بداخله.

وبحسب المصادر فإن جميع المتاجر في المركز تضررت بشكل كامل في حين احترقت أغلب بضائع الملابس والمفروشات في المجمع، وأدى الحريق إلى تضرر كافة أقسام المبنى والأثات الموجود فيه.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق الذي انتشر بشكل سريع بعد تأخر وصول رجال الاطفاء، لكن مصدراً محلياً في حي الممدارة قال إن الحريق ناتج عن حدوث تماس كهربائي.

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الشيخ تجاري حريق عثمان عدن في مول هائل يتلهم

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