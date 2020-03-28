عدن : حزام كريتر يواصل حملته الأمنية لإغلاق الأسواق العامة وخطة حظر التجوال

واصلت قوات الحزام الأمني قطاع كريتر المعلا التواهي الحملة الأمنية باغلاق المحلات التجارية والمطاعم والطرق الرئيسية والفرعية في القطاع استمرارا للخطة الأمنية لحظر التجوال لمواجهة جائحة وباء كرونا في العاصمة عدن.

ونفذت قوات الحزام الامني حملة نزول إلى سوق القات بمديرية المعلا بعد دخول بائعي القات إلى السوق وتم تفريغهم وعدم تجمعهم، كما تم إغلاق خط الجسر وشل الحركة تماما في جميع مديريات القطاع منذ الساعة 10:30 م وتوقف الحركة بالكامل.

وشددت قوات الحزام الأمني على المواطنين بعدم الخروج مره اخرى من منازلهم وقضاء حوائجهم قبل موعد الحظر ومن يخالف سوف يتم احتجازة بالنقاط حتى صباح اليوم التالي.

وقامت قوات الحزام بتوعية المواطنين والسكان وحسن التعامل معهم وتحذيرهم من اخطار وباء كرونا في حالة وصوله إلى محافظة عدن خاصة والبلاد عامة.

يذكر أن قوات الحزام الامني في العاصمة عدن قد قامت بعملية اغلاق المجمعات التجارية وقاعات الافراح والمناسبات واسواق القات خلال حملات مكثفة طيلة الايام الماضية.