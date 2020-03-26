عدن الغد

عدن: حظر تجول يدخل موعده دون استجابة كبيرة (Translated to English )

27 مارس، 2020
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عدن: حظر تجول يدخل موعده دون استجابة كبيرة (Translated to English )

الشارع الرئيسي بالمعلا مساء الخميس

 
 
دخل حظر تجول اقرته قوات الحزام الامني بعدن موعده عند الساعة العاشرة من مساء الخميس دونما استجابة واضحة. 
وتواصلت حركة السير في عموم المديريات بصورة شبة طبيعية. 
وداخل الاحياء السكنية تواصلت الحياة بصورة طبيعية. 
وتوقفت حركة السير بين المديريات بصورة كبيرة لكن الحركة ظلت طبيعية داخل المديريات. 
 
A curfew, which was approved by the security belt forces, entered the deadline at 10:00 pm on Thursday, without a good response.
Traffic throughout the districts continued in a semi-normal .
Within the neighborhoods, life continued normally .
Traffic between the districts stopped greatly, but the movement is normal within the districts.
ترجمة / صهيب وديع ابن عدن 

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English Translated استجابة تجول حظر دون عدن كبيرة موعده يدخل

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