عدن.. حفل اشهار لتغيير اسم مدرسة العبيدي باسم الفقيدة نور حيدر

برعاية الاستاذ/ علي عبد المجيد علي مدير عام مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي ومكتب التربية والتعليم .. اقامت مدرسة العبيدي حفل اشهار تغيير اسم المدرسة باسم الفقيدة /نور حيدر رائدة تعليم الفتاة في الجزيرة والخليج .

حفل الاشهار الذي حضره الاستاذ علي عبد المجيد مدير عام مديرية الشيخ عثمان والاخ /خالد سيدو مدير عام مديرية صيرة والدكتور /محمد الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم عدن والاستاذ/ انور محضار راجح مدير ادارة التربية والتعليم م/الشيخ عثمان .

افتتح الحفل بايآت من الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيبية للاستاذة /اشواق طه مديرة المدرسة رحبت في مستهلها بجميع الضيوف كل باسمة وصفته و قالت / انه يوم مجيد نتشرف بحضوركم جميعا في هذا الحفل اليوم الذي يتم فيه انصاف التاريخ لرد الاعتبار للفقيدة /نور حيدر والتي كانت ولازالت وستظل فخرا لنا جميعا فهي اول من تعلمت وعلمت واول مديرة لاول صرح تاريخي وتعليمي في الجزيرة والخليج وتقديرا لجهودها بنيت هذه المدرسة والتي اضاءت وجه عدن المشرق ..

كما القى علي عبدالمجيد مدير المديرية كلمة شكر فيها جميع الحضور والاستاذ اليابلي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والادبية والهامات التربوية الذين وضعوا بصماتهم بجدارة في مدارس المديرية وكثفوا جهودهم لاعادة الاعتبار لرائدة تعليم الفتاة في الجزيرة والخليج مثمنا تلك الجهود لاعادة الاستحقاق التربوي للفقيدة نور حيدر .

كما القى الاديب نجيب يابلي نبدة تاريخية موسعة عن دور الفقيدة نور حيدر تناول نشأتها وتعلمها وتعليمها وعن مسيرتها التربوية وجهودها الرائدة في تعليم المرأة في منزل ابيها تم في انتقالها لادارة اول صرح تعليمي على مستوى الجزيرة العربية والخليج .

وبدوره القى الدكتور محمد الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم عدن كلمة اشاد فيها بجهود السلطة المحلية وادارة التربية في المديرية وادارة المدرسة وكذا جهود الكثيرين من ابناء المديرية في ابراز المعالم التاريخية للمديرية ودورهم في اعطاء الاستحقاقات للتسمية للذين وضعوا بصمات في حياتنا ومسيرتنا التربوية ..

والقى الاخ /جمال احد اقارب الفقيدة نور حيدر قدم فيها الشكر والعرفان وكل التقدير علي جهود الجميع في اعادة رد الاعتبار

والاستحقاق للفقيدة نور حيدر وتسمية المدرسة باسمها كرائدة لتعليم الفتاة في الجزيرة والخليج .

كما تخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة والممتعة نالت اعجاب الحاضرين منها لوحة فنية غنائية وراقصة بعنوان ( لا لن تغيبي انوار نور حيدر ).وتلتها قصيدة شعرية بعنوان : ( عذرا سيدتي عذرا ).

واسكتش مسرحي ( العلم نور ) واغنية ( ايوا ياخضرا ) …والعديد من الفقرات

وتكريم من ادارة التربية والتعليم بالمديرية للاستاذة اشواق طه والاستاذ عادل كريدي وعدد من الطالبات لمشاركتهم في نجاح مسابقة الاغنية الوطنية والتي توجت فيها المديرية المركز الاول على مستوى المحافظة عدن .

وكانت الفقرة الاخيرة ومسك الختام اغنيتين للفنانة أمل كعدل والتي شاركت الحضور بعنوان ( بلادي احييك فلتسلمي ) و(ليه يابوي تدلع ) اشعلت فيهما الحفل ابتهاجا ومتعة بالنكهة العدنية الاصيلة .

حضر الحفل الاخ / محمد عبد الله حسين مدير عام مكتب الثقافة عدن

والهيئة الادارية للمجلس المحلي الاستاذ محمود عنبول والاخ ناصر البان والاخ فهيم عباد والمهندس احمد المصعبي .

عدد كبير من مدراء المدارس في المديرية وهامات وقامات تربوية

وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المديرية .



*من منيف عبد الغفور