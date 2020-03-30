عدن 24

عدن .. حملة أمنية لمراقبة تنفيذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا

30 مارس، 2020
0

تواصل إدارة أمن عدن تنفيذ خطتها الأمنية والتوعوية لتطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم في عموم مديريات العاصمة عدن من انتشار فيروس كورونا المستجد .
حيث نفذت اليوم حملة أمنية وتوعوية مشتركة من شرطة القاهرة بقيادة الرائد طارق الحاج وشرطة المنصورة بقيادة العميد حسين صالح استهدفت عددا من المحال التجارية والمطاعم والأسواق وذلك لمراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فايروس كورونا .

وخلال النزول الميداني جرى تطبيق عدد من الاجراءات التي شملت توجيه أصحاب المطاعم والأفران والمحلات التجارية و محلات السوبر ماركت وتوعيتهم بخطورة التجمعات و التأكد من التزام العاملين في تلك المحال بتطبيق التدابير الوقائية اللازمة بينها ارتداء الكمامات والحرص على النظافة .
وألزمت قيادة الحملة مديري المطاعم والأفران والسوبر ماركت بتوفير الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم عند بوابات المحال والمساهمة في توعية المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
ويأتي تنفيذ هذه الحملات الأمنية والتوعوية في عموم مديريات العاصمة عدن وفقا لتوجيهات مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن شلال علي شائع والتي شدد فيها على الأجهزة الأمنية بضرورة مضاعفة جهودها في فرض اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والمشاركة الفاعلة في حملات توعية المواطنين بخطورة هذا الوباء .
#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدنالاثنين 30 مارس 2020م

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمنية الوقاية تدابير تنفيذ حملة عدن فيروس كورونا لمراقبة من

إقرا أيضا

Photo of رئيس انتقالي لحج يدشن حملة التوعية من فيروس كورونا

رئيس انتقالي لحج يدشن حملة التوعية من فيروس كورونا

30 مارس، 2020
Photo of رئيس انتقالي أبين يناقش الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية مع شخصيات وعقال مديرية خنفر

رئيس انتقالي أبين يناقش الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية مع شخصيات وعقال مديرية خنفر

30 مارس، 2020
Photo of محافظ سقطرى الإخواني يمنع الأهالي من الدخول إلى المحافظة

محافظ سقطرى الإخواني يمنع الأهالي من الدخول إلى المحافظة

30 مارس، 2020
Photo of نائب الرئيس: حملات التشويه لقيادات القوات الجنوبية هدفها الإساءة لمن يحملون السلاح ويذودون عن الجنوب

نائب الرئيس: حملات التشويه لقيادات القوات الجنوبية هدفها الإساءة لمن يحملون السلاح ويذودون عن الجنوب

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق