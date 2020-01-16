عدن.. حمى الضنك تجتاح سجن بئر أحمد والأمهات يُناشدن الصليب الأحمر إنقاذ المعتقلين

نظمت عدد من أمهات المختطفين والمعتقلين صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بإنقاذ أبنائهن من حمى الضنك المنتشرة في سجن بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن.

ورفعت الأمهات خلال الوقفة لافتات عبرت فيها عن قلقها من انتشار حمى الضنك وتفشيها داخل سجن بير احمد في الوقت الذي لم تقدم فيه إدارة السجن المساعدة الطبية المتخصصة لمرضاهم.

وحملت الأمهات إدارة سجن بئر أحمد المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين مطالبتا بتنفيذ أوامر الإفراج التي صدرت من النيابة.

كما دعت الأمهات الصليب الأحمر لزيارة سجن بئر أحمد والتعاون مع الجهات المعنية لمنع انتشار المرض بين المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للمعتقلين المرضى.

وناشدت الامهات كل الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية الضغط للكشف عن مصير المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية ورفع الخطر الذي يتهدد حياتهم كل يوم .

وكانت أمهات المختطفين والمخفين قسرا قد نفذت الاسبوع الماضي زياره الى سجن بئر أحمد لتجد ذويها ينفذون إضرابا عن الطعام بعد إصابة ( 7) معتقلين بحمى الضنك وانتشارها داخل السجن



