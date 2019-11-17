عدن الغد
عدن: دورة تدريبية لموظفي السجون حول المهارات الإدارية والإجتماعية
بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لموظفي السجون حول المهارات الإدارية والإجتماعية والضغوط النفسية والمهنية والتي تنظمها مصلحة التأهيل والإصلاح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .
ويشارك في الدورة التي تستمر خمسة أيام 12 مشارك ومشاركة من العاملين في ادارة السجون في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وتعز .
وتهدف الدورة الى التعرف على مجال التعاون بين المصلحة والمنظمة وبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي السجون وذلك ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن ، الممول من برنامج الأمم المتحدة .