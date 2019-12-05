عدن : د. حميدة زيد تناقش مع المسئول الدولي في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدد من القضايا

عقدت مدير عام الصحة الإنجابية في قطاع السكان بوزارة الصحة العامة د حميدة زيد اليوم اجتماعا مع بريموامادرا المسؤول الدولي للصحة الإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان

وخلال الاجتماع ناقش الطرفان العديد من القضايا من ضمنها طرق توزيع الادويه والاسهام في سرعة توصيلها إلى المراكز والمستشفيات والعراقيل الموجودة بخصوص ذلك وسبل المعالجة وطرح الحلول المناسبة .

كما ناقش الطرفان التحضيرات الجارية لعمل ورشة تدريب للقابلات ع كيفية استخدام حقنة منع الحمل سيانا اضافة الى نظم المعلومات وأهميتها في تسهيل العمل.

حضر الاجتماع الدكتورة نادية مديرة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة و د.الهام فهيم ضابط برنامج القابلات بصندوق الأمم المتحدة ورئيسة جمعية القابلات د سعاد قاسم والدكتورة فطوم نور الدين الأمين العام لجمعية القابلات والأستاذة ماجدة عبد الجليل رئيسة جمعية القابلات في محافظة عدن.