عدن : رياض ومدارس الراشد الأهلية تدشن حملة الرش الضبابي بمناطق مديرية الشيخ عثمان

دشنت مساء اليوم رياض ومدارس الراشد الأهلية بعدن حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض والأوبئة حيث بدأت الحملة بالرش الضبابي في منطقة ألممدارة مديرية الشيخ عثمان.

وشملت حي الطيارين ومنازل الجيش وحي ملقاط وشارع شرطة ألممدارة وحي المشروع والسكنية .

وأكد الأستاذ محمد الراشد العقوري المدير التنفيذي لرياض ومدارس الراشد الأهلية بأن حملة الرش الضبابي ستستمر يوميا لأجل القضاء على البعوض الناقل للأمراض في ظل انتشاره وبكثرة هذه الفترة بسبب هطول الأمطار على مناطق ومديريات محافظة عدن الحبيبة .

ودعا الأستاذ محمد الراشد كل التجار والخيرين في محافظة عدن التكاتف لأجل عدن وكلآ يقدم ويسخر مايستطيع من تقديم لخدمة عدن وأهلها ورفع عنها البلاء والوباء بأذن الله.

* من فهدقائدغالب