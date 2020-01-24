عدن .. رياض ومدارس الراشد تنظم رحلة تعليمية إلى صهاريج عدن التاريخية

نظمت رياض ومدارس الراشد الأهلية” فرع المنصورة ” لطلبة الصف الخامس الأساسي رحلة ترفيهية تعليمية إلى صهاريج عدن بالعاصمة عدن صباح يوم الخميس 23 بناير 2020م

وتأتي هذه الزيارة وفق الخطة الدراسية حسب المنهج المقرر لهم .

وشرحت المعلمات لطلبة الصف الخامس الدرس على الواقع ، لتعريف الطلبة على صهاريج عدن ، كأحد معالم عدن التاريخية والآثرية، والممتد لمئات السنين، والذي مازالت آثاره ومعالمه التاريخية شاهدا على عظمة هذا التاريخ والحضارة وعظمة الإنسان ، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بأهمية المحافظة على هذه المعالم لأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم فلا مستقبل لأمة بدون تاريخ وحضارة .

بدورهم الطلبة عبروا عن ابتهاجهم وفرحتهم بهذه الرحلة التعليمية الترفيهية الهادفة التي كشفت لهم الكثير عن المعالم التاريخية لمدينتهم عدن مدينة الحضارة والتاريخ والعلم و السلام والمحبة .

و أضافوا : قائلين ” نشكر إدارة رياض مدارس ممثلة بقيادتها الحكيمة الوالد و الأستاذ القدير محمد الراشد العقوري ( رئيس مجلس إدارة رياض ومدارس الراشد الأهلية) وكل من نظم وحضر الرحلة من الطاقم الإداري والتعليمي “.

*من مريم بارحمة