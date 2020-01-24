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عدن .. رياض ومدارس الراشد تنظم رحلة تعليمية إلى صهاريج عدن التاريخية

24 يناير، 2020
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عدن .. رياض ومدارس الراشد تنظم رحلة تعليمية إلى صهاريج عدن التاريخية

نظمت رياض ومدارس الراشد الأهلية” فرع المنصورة ” لطلبة الصف الخامس الأساسي رحلة ترفيهية تعليمية إلى صهاريج عدن بالعاصمة عدن  صباح يوم الخميس 23 بناير 2020م 
وتأتي هذه الزيارة وفق الخطة الدراسية حسب المنهج المقرر لهم .
وشرحت المعلمات لطلبة الصف الخامس الدرس على الواقع ، لتعريف الطلبة على صهاريج عدن ، كأحد معالم عدن التاريخية والآثرية، والممتد لمئات السنين، والذي مازالت آثاره ومعالمه التاريخية شاهدا على عظمة هذا التاريخ والحضارة وعظمة الإنسان ، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بأهمية المحافظة على هذه المعالم لأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم  فلا مستقبل لأمة بدون تاريخ وحضارة .
بدورهم الطلبة عبروا عن ابتهاجهم وفرحتهم بهذه الرحلة التعليمية الترفيهية الهادفة التي كشفت لهم الكثير عن المعالم التاريخية لمدينتهم عدن مدينة الحضارة والتاريخ والعلم و السلام والمحبة  .
و أضافوا : قائلين ” نشكر إدارة رياض مدارس ممثلة بقيادتها الحكيمة الوالد و الأستاذ القدير محمد الراشد  العقوري ( رئيس مجلس إدارة رياض ومدارس الراشد الأهلية) وكل من نظم وحضر الرحلة من الطاقم الإداري والتعليمي “.
*من مريم بارحمة

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