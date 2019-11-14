عدن.. سكان محليون بالمعلا يشكون انقطاع المياه عن مساكنهم

عدن24 ـ متابعات

اوضح عدد من المواطنين من ساكني الشارع الرئيسي بمديرية المعلا أن منازلهم السكنية في عمارات الشارع الرئيسي لم يصل اليها الماء منذ أكثر من اسبوع وانهم اضطروا خلال الأيام الماضية لشراء المياه من محطات التحلية وتكبدوا عنا جلبها الى منازلهم لتغطية حاجتهم من المياه.

وفي شكواهم أشار المتضررين إلى انهم في بداية الامر اعتقدوا أن هناك كسر في خطوط الامداد أو مشكلة فنية وستقوم مؤسسة المياه بمعالجتها غير انهم تفاجوا باستمرار الوضع دون أن تقوم السلطات المحلية أو مؤسسة المياه بالعمل على معالجة المشكلة والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم.

ولفت المتضريين إلى أن حالة الانقطاع لم تشمل كل ساكني عمارات شارع مدرم بالمعلا وانما انحصرت في الادوار المتوسطة والاخيرة من تلك العمارات وهي سابقة جديدة لم تحصل الا في حالات نادرة جداً.

وناشدوا السلطة المحلية في المديرية ومؤسسة المياه بالعاصمة عدن العمل على معالجة الوضع سريعاً خاصة وأن يوم غد سيكون اليوم المخصص لتزويد المديرية بحصتها من المياه حتى لا تتكرر معاناتهم وتتضاعف فوق اعباء الحياة المتزايدة.

