عدن .. شرطة البساتين تلقي القبض على مجموعة مسلحة حاولت اغتيال أحد المواطنين

تمكنت شرطة البساتين بقيادة المقدم مصلح الذرحاني من القبض على مجموعة مسلحة قامت بمحاولة اغتيال لمواطن في سوق الكراع بالعاصمة عدن.

حيث قام المسلحون بمحاولة الاغتيال للمواطن فضل العني الصبيحي و فتح نيرانهم عليه وتم في حينها تبادل إطلاق النار معهم من قبل الأمن وحراسة السوق أصيب من خلالها الصبيحي وجرى نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

كما تم إصابة أحد المهاجمين قبل هروبهم وتضرر إحدى المركبات المدنية فقامت قوات شرطة البساتين بقيادة الذرحاني بالمتابعة والتحري وتتبع المجموعة المسلحة المكونة من ستة أشخاص وتم القبض عليهم في مستشفى البريهي بالعاصمة عدن.

هذا ويذكر أن مركز شرطة البساتين تمكنت بالإطاحة للعديد من الخارجين عن القانون والمخربين وقاطعي الطرق في المنطقة مما نال هذا العمل استحسان الكثير من المواطنين في المديرية.

Advertisement