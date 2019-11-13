عدن.. شرطة البساتين تلقي القبض على مطلوب أمني محكوم عليه بالإعدام

عدن24 ـ متابعات

في عملية نوعية تمكنت شرطة البساتين من القبض على مطلوب أمني محكوم عليه بالإعدام كان قد فر بمعية عدد من السجناء من سجن المنصورة قبل سنوات.

وقال مصدر أمني أن شرطة البساتين بقيادة المقدم مصلح الذرحاني قبضت على(ف.ف.م) وهو مطلوب فار من أجهزة الأمن حيث كانت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن قد اصدرت بحقه حكم بالقصاص منه.

واضاف المصدر بإن المجرم كان قد اصدر بحقه حكم بالإعدام وذلك وفقا للقضية المسجلة برقم 2011/03 وبالرغم من فراره من السجن منذ سنوات الا أنه قبض عليه قبل ساعات خلال مداهمة امنية ناجحة لوكر عصابة مسلحة في مدينة انماء بمديرية البريقه.

وأشار المصدر بأن شرطيين اثنين اصيبا وأن حالة أحدهما خطيرة وذلك نتيجة اطلاق مسلحين النار اثناء المداهمة مضيفا بان افراد شرطة البساتين سيطروا على الموقف وقبضوا على عدد من المسلحين بينهم المطلوب لدى إدارة أمن العاصمة عدن.

ونوه المصدر أن اجهزة الأمن ضبطت عدد من أدوية الحبوب المخدر واسلحة في العملية وستتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين لينالوا عقابهم العادل.

وكانت شرطة البساتين قد استطاعت خلال الفترة الماضية من القيام بعمليات أمنية ناجحة قبض خلالها على عدد من المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون.

