عدن ..ضبط تاجر أغلق شارعا في مخطط السيلة وسط عشوائيات"صور"

ابلغت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة البسط وازالة العشوائيات “عدن تايم” عن اغلاق شارع بعرض 14 متر في مخطط السيلة بالشيخ عثمان وحدة جوار معتمدة رقم 519 .

وقام اعضاء في المفوضية الجنوبية المستقله لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة البسط وازالة العشوائيات بالنزول الى الموقع ووجدوا عمالا يتبعون تاجرا اغلق الشارع الذي بعرض 14 متر بموجب وحدة الجوار والبسط عليه والشروع في بناء محل تجاري رغم نزول قوة من الامن سابقا وتكسير الاساسات والخرسانات.



وبحسب المفوضية لعدن تايم ان التاجر عاود وبكل جرأة وبمساعدة بعض المسلحين في محاولة البناء من جديد الامر الذي سيؤدي الى اغلاق الشارع.

وعلى اثر ذلك وجهت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفسادوهيئة مكافحة البسط وازالة العشوائيات توجه رساله الى كل من مامور مديرية الشيخ عثمان ومدير مكتب الاشغال العامه والعوائق وكذلك ادارة امن عدن وقائد المنطقة الثامنه طوارئ للوقوف ضد هذا البسط وحماية الشارع والحفاظ عليه من البسط وكذلك فتح الشارع واخراج الساكنين اصحاب الصندقات الخشبية والطرابيل الذين ساعدوا على اغلاق الشارع .

وكشفت المفوضية ان اصحاب الصندقات كانوا وراء اغلاق الشارع بتفاهم التاجر مع المهمشين لشراء هذه الصندقات طمعا منه في البسط على الشارع والشروع في بناء محلات تجارية في بداية الشارع.



وتعد المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة البسط وزالة العشوائيات بالمتابعه مع كل الجهات المختصه وعمل كلما من شانه وقف هذا التصرفات الغير قانونيه وفتح الشارع وفق المخطط في وحدة الجوار خدمة للاهالي والتجار وتنشيط التجارة.