عدن.. ضبط عصابة تقطع ونشل في الشيخ عثمان

تمكنت قوات القطاع الثامن للحزام الأمني في الشيخ عثمان من القبض على عصابة تقطع ونشل تمارس نشاط عملها في مديريتي الشيخ والمنصورة بالعاصمة عدن.

وقال النقيب “كرم المشرقي” قائد القطاع الثامن: أن أفراد نقطة تفتيش أمنية في جولة ظمران تمكنت اليوم الأحد من القبض على عصابة تتكون من (4)أشخاص على متن باص دباب ابيض نوع (دايو)يمتهنون عمل التقطع ونشل المواطنين.

وأوضح “المشرقي” انه من بين أفراد العصابة أشخاص لديهم سوابق في التقطع والسرقة، مشيرا إلى أنهم يعملون مابين سجن المنصورة وجولة ظمران حيث قاموا صباح اليوم بسرقة مواطن مسن ولاذوا بالفرار ومن ثم قام أفراد النقطة بملاحقتهم والقبض عليهم.

وأكد مصدر في عمليات القطاع الثامن للحزام الأمني بالشيخ عثمان : وجود عدة بلاغات عن عصابات تقطع ونشل في مديريتي الشيخ والمنصورة بالعاصمة عدن.

الجدير بالذكر أن القطاع الثامن قام بالقبض على عديد من عصابات السرقة والتقطع بالآونة الأخيرة في مديرية الشيخ عثمان، وثمت قيادة الحزام الأمني و الدعم والإسناد ممثلة بقائد الدعم والاسناد اللواء محسن الوالي ، وضاح عمر عبدالعزيز الجهود الجبارة التي تبذل القوات في القطاع.

صادر عن التوجيه المعنوي القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن الأحد 23 نوفمبر 2019