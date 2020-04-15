عدن : ضمن خطة النزول للشركات والمصانع بمديرية المعلا.. المشبق يشدد على اتخاذ التدابير الوقائية من فايروس كورونا

تفقد مدير عام مديرية المعلا الأستاذ فهد المشبق صباح اليوم الثلاثاء شركة صوامع ومطاحن عدن وشركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية للوقوف على التدابير الوقائية المتخذة من قبل إدارة الشركتي لمجابهة وباء فايروس كورونا.

وطاف المشبق أرجاء الشركتي والمخازن الخاصة بهما وأطلاع على إجراءات السلامة الوقائية والخطوات المتبعة في عملية التعقيم والتطهير لجميع العمال والموظفين.

وشدد المشبق على ضرورة الالتزام بكافة التدابير الإحترازية والوقائية من الفايروس وعدم التهاون أو الإستخفاف بها، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الموظفين وعمال ألشركتي من خلال إقامة ورش عمل تعريفية بالفايروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وقال المشبق بأن قيادة المجلس المحلي بمديرية المعلا ستواصل عملية النزول لكافة الشركات التجارية والمصانع بالمديرية وذلك للإطلاع على سير إتخاذ التدابير الوقائية لمجابهة فايروس كورونا في هذه المرافق الحيوية.

مؤكدا بأهمية إعداد خطة طوارئ خاصة بكل مصنع حيوي بالمديرية لإستمرار الإنتاج في حالة لا سمح الله أنتشر الفايروس بالعاصمة عدن وأعلن تطبيق الحظر الكلي.

مبدئيا إستعداد قيادة المجلس المحلي بالمديرية بتذليل كافة الصعاب أمام جميع المرافق الصناعية الحيوية بالمديرية وذلك لإستمرار الإنتاج وتغطية السوق المحلية من الإحتياجات الضرورية للمواطن كالقمح والدقيق وغيره من السلع الغدائية الرئيسية.

ومن جانبه أشاد نائب المدير العام لشركة صوامع ومطاحن عدن الأخ سعيد الجابري بالزيارة التفقدية من قبل مدير عام المديرية والتي تعبر عن مدى حرص قيادة المجلس المحلي للمديرية.

مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة قد أقر بحزمة من التدابير الوقائية تشمل التعقيم لكافة العمال والموظفين والمخازن والمصنع بشكل عام، بالإضافة إلى إلزام الجميع بلبس الكمامات والجلافسات الوقائية، مع وضع خطة طوارئ في حالة لا سمح الله تفشى الوباء بالعاصمة عدن.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية الأخ عبدالسلام باثواب بإن إدارة الشركة قد قامت بعمل كافة التدابير الوقائية منذ ما يقارب الشهر ومستمر بها، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعوية للتعريف بمخاطر الفايروس وطرق إنتقاله وأعراضه والوقاية منه.

مثمنا جهود المجلس المحلي بمديرية المعلا التي كانت السباقة بإصدار حزمة القرارات الإحترازية لمجابهة الفايروس من منطلق حرصها الكامل على أبناء المديرية.

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