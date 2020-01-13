عدن الغد

عدن ..طلاب كلية الحقوق يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة قتلة الطالب “حسن عطيه”

13 يناير، 2020
0
عدن ..طلاب كلية الحقوق يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة قتلة الطالب "حسن عطيه"

 
نفذ العشرات من طلاب كلية الحقوق بجامعة عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية تنديداً بمقتل الطالب حسن عبدالرحمن عطية.
وطالب المحتجون بسرعة محاكمة قتلة الطالب، والذي قتل على يد أحد التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي أثناء مداهمة منزله في مديرية المنصورة.
وأكد الطلاب المحتجون على مواصلة التصعيد السلمي حتى ينال مرتكبي الجريمة جزائهم العادل.
ورفع الطلاب صور زميلهم حسن عطية، والذي كان قد أكمل امتحانات الفصل الأول للمستوى الثالث بكلية الحقوق، ليُقتل بداخل منزله فجر الخامس من نوفمبر، وهو اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحقوق الطالب بمحاكمة حسن طلاب عدن عطيه قتلة كلية للمطالبة يتظاهرون

إقرا أيضا

Photo of قيادة اللواء 11 حرس حدود تدشن العام التدريبي والعملياتي والقتالي والمعنوي 2020م

قيادة اللواء 11 حرس حدود تدشن العام التدريبي والعملياتي والقتالي والمعنوي 2020م

13 يناير، 2020
Photo of مدير تربية لودر يعقد اجتماعا بمدراء مدارس المديرية

مدير تربية لودر يعقد اجتماعا بمدراء مدارس المديرية

13 يناير، 2020
Photo of طلاب كلية الحقوق ينفذون وقفة تنديدا بجريمة مقتل الطالب “حسن عطية” ووفاء له

طلاب كلية الحقوق ينفذون وقفة تنديدا بجريمة مقتل الطالب “حسن عطية” ووفاء له

13 يناير، 2020
Photo of جمعية أدباء ومثقفين الجنوب العربي تقييم مهرجان الوفاء لتكريم كبار المبدعين والنخبة من ابطال المقاومة الجنوبية

جمعية أدباء ومثقفين الجنوب العربي تقييم مهرجان الوفاء لتكريم كبار المبدعين والنخبة من ابطال المقاومة الجنوبية

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق