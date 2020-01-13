عدن ..طلاب كلية الحقوق يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة قتلة الطالب “حسن عطيه”



نفذ العشرات من طلاب كلية الحقوق بجامعة عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية تنديداً بمقتل الطالب حسن عبدالرحمن عطية.

وطالب المحتجون بسرعة محاكمة قتلة الطالب، والذي قتل على يد أحد التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي أثناء مداهمة منزله في مديرية المنصورة.

وأكد الطلاب المحتجون على مواصلة التصعيد السلمي حتى ينال مرتكبي الجريمة جزائهم العادل.

ورفع الطلاب صور زميلهم حسن عطية، والذي كان قد أكمل امتحانات الفصل الأول للمستوى الثالث بكلية الحقوق، ليُقتل بداخل منزله فجر الخامس من نوفمبر، وهو اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني.