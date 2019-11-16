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عدن على موعد المهرجان الكبير للتسوق والترفيه

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الجمعة – 15 نوفمبر 2019 – الساعة 08:09 م بتوقيت اليمن ،،،

بمناسبة عيد الاستقلال 30 نوفمبر 2019 يقيم اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة مهرجان التسوق الكبير في حديقة فن سيتي بصيرة بالعاصمة عدن خلال ثلاثة ايام بدءا من 28 نوفمبر .
و قالت د. كلثوم ناصر النواصري رئيسة سيدات الاعمال الغرفة التجارية الصناعية رئيسة اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة  ان المهرجان ستحييه الفنانة المشهورة (كاميليا) والفنان الصاعد المشهور (ايمن الجيلاني) وفنان البريك دانس (نسر نوير) وفنان الهيب هوب (محمد الاميني)وفرقته .

كما سيقام عرض فلكلوري (زفة عروس ) من الثرات الوطني مع (موكب المكعس) والطبول وموكب اغراض العروسة واستعراضات في اللألعاب النارية ويتخلل الحفل مسابقات وجوائز.

كما سيشترك في البازار وفي المهرجان (جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة ) بتقديم منتجاتهم و عروض وفقرات شيقة.

المصدر : عدن تايم

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