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عدن .. فائض في التوليد الكهربائي بلغ 19 ميجاوات

16 يناير، 2020
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كشفت نشره صادره يوم امس الاربعاء عن مركز التحكم لكهرباء عدن عن فائض بالتوليد بلغ 19 ميجاوات وبحسب بالنشره فان اجمالي توليد محطات التوليد بلغت208 ميجاوات فيما بلغ اجمالي حمل عدن 189ميجاوت ليصل بذلك العجز 0 ميجا.
وسجلت نشرة التحكم الوطني يوم أمس فائض بالتوليد يقدر 19 ميجا وات
وتنوه المؤسسة العامة للكهرباء أن التحسن الحالي في عدم انقطاع التيار الكهربائي و فائض بالتوليد في عدن هو نتيجة تحسن الأحوال الجوية وانخفاض الاستهلاك الكهربائي .
ويعد هدا التحسن في استمرارية خدمة التيار الكهربائي في عدن كنتاج طبيعي للتحسن الكبير في درجه الحراره و التي شهدته عدن ابتداء من يوم الثلاثاء والتي وصلت الى ٢3 درجه..

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التوليد الكهربائي بلغ عدن فائض في ميجاوات

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