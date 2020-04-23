عدن.. فرض مبالغ على المحلات التجارية في كريتر



عدن تايم – رعد الريمي

شكا ملاك محلات تجارية في العاصمة عدن من فرض مبالغ مالية عليهم من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن مقابل رفع مخلفات الامطار والسيول التي ضربت العاصمة عدن، وتراكمت في الشارع العام المقابل لمحلاتهم.

واستنكر ملاك المحلات التجارية لمحرر عدن تايم اقدام السلطة المحلية على فرض مبالغ مالية عليهم برغم من كون الكارثة عامة وإزالة المخلفات يجري إزالتها بتوجيه و بدعم من الحكومة.

وقال ملاك محلات بمديرية كريتر شارع حسن علي برغم من تأخر السلطة المحلية يومين كاملين على رفع مخلفات الامطار التي تراكمت وسط الشارع إلا انها حينما حضرت السلطة المحلية أقدمت على فرض علينا مبالغ تتراوح من الفين ريال يمني إلى اربع الف ريال على كل محل في الشارع مقابل رفع المخلفات الأمر الذي يعكس ابتزاز السلطة المحلية للكارثة التي اصابت بعدن.

وشاهد محرر عدن تايم اعمال رفع مخلفات للشارع الذي شكى منه ملاك المحلات التجارية وقال مواطنون أن اعمال رفع المخلفات بدأت ظهر اليوم وهي مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

