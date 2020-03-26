عدن.. فريق انامل الصم للعطاء يشارك في ندوة توعية الخاصة بفيروس كورونا

برعاية وزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمه رؤيه للثقافه والسلام وبالشراكه مع منظمه شمر للتنميه والديمقراطيه أقيمت ندوة توعوية خاصة للحد من انتشار فايروس كورونا.

حيث شارك فريق انامل الصم للعطاء وكذلك أ/ علي هيثم مترجم إشارة لدى دوره التوعيه بخطر فيروس كورونا ..

وشملت الندوة التوعوية فريق انامل الصم للعطاء بعنوان “احم نفسك من كورونا”.

هذا وقد ثم التنسيق مع أ/ اروى العمري المديره التنفيذية لمنظمه رؤيه والتي رحبت بشباب الصم معربة عن سعادتها في اشراك الشباب الصم في المجتمع ورغبته في تعلم كل مايتعلق بفيروس كورونا من اجل تعليمهم.

وقال ا.علي الجنيدي رئيس جمعية الصم والبكم بعدن شاكرا جهود المنظمتين للتوعية لفريق انامل الصم للعطاء وان هذا التدريب سيسهم بالتوعية بمخاطر فيروس كورونا على مستوى محافظة عدن.

الجدير ذكره بأن الندوة التوعوية ستشمل بعد ذلك بقيه الصم وذلك من اجل الحفاظ على صحه وسلامه الجميع ..



*من رانيا الحمادي