عدن.. فعالية مجتمعية احتفاءً باليوم العالمي للتطوع

أقامت المؤسسة الطبية الميدانية (FMF) فعالية عدن منبع التطوع في المسرح الثقافي في المعلا بمشاركة عدد من المبادرات المحلية احتفالا باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وقال كمال محمد ناصر، أحد المتطوعين في مؤسسة (FMF)، أقمنا الفعالية بمساهمة العديد من المبادرات والداعمين، وكانت فكرتنا الرئيسية هي نشر مبدأ التطوع في المجتمع وخلق روح التعاون بين أفراده.

من جهتها أشارت رنا عُباد، مسؤولة العلاقات العامة في مبادرة نهضة مهندس، إلى مفهوم التطوع قائلة، الأشياء البسيطة التي يمكن أن يقوم بها الشخص تجاه المجتمع قد تحقق نتائج طيبة.

وشرح أحمد شمسان، أحد المتطوعين في المؤسسة، رؤيته حول الفعالية بقوله، كان اللقاء بعدة مبادرات لتعزيز مفهوم التطوع، وهو الشيء الذي يقدمه إنسان دون انتظار مردود مادي من أحد.

وأقامت مؤسسة (FMF) الطبية الميدانية، حفلاً فنياً وشعرياً قدم فيه مجموعة من الشباب أعمالهم وتجاربهم الإبداعية في الغناء والشعر ورقص البريك دانس.