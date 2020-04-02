عدن 24

عدن.. قوات الدعم والاسناد تنفي شائعات تطبيق الحظر من الرابعة عصرا

2 أبريل، 2020
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صرح العقيد محمد شائف مستشار التوجيه المعنوي لألوية الدعم و الإسناد والحزام الأمني أن لا صحة لتلك الأنباء التي تتحدث أن حظر التجوال سيبدأ من اليوم من الساعة الرابعة عصرا.
وأضاف العقيد شائف أنه في حالة وجود أي جديد بهذا الصدد فإن غرفة العمليات المشتركة ستعلن عن ذلك في حينه لوسائل الإعلام.
وأكد العقيد شائف أن على جميع الإعلاميين والنشطاء أن يتحروا دقة المعلومة من مصادرها الرئيسية و أن لا يتداولوا مثل هذه الشائعات في مواقع التواصل الإجتماعي إلا بعد التأكد من صحتها خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها

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