عدن.. كلية الآداب تجري امتحان شامل للدكتوراه

عدن24 ـ سعد هود سالم

دشنت اليوم الأحد كلية الآداب جامعة عدن الامتحان الشامل لطلاب الدكتوراه في تخصصات التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع واللغة العربية وآدابها للعام الجامعي 2019-2018.م ، بتنسيق نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية.

وخلال التدشين حث الدكتور جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب الطلاب على المثابرة، وبذل المزيد من الجهود للحصول على درجات مشرفة، واستغلال هذه الفرصة من أجل تطوير مهاراتهم العلمية، والأكاديمية.

و أشاد د.الحسني بمستوى تنظيم الامتحانات في القاعات الدراسية التي تقوم به د. هيفاء مكاوي نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور.

من جانبها قالت د. هيفاء عبد القادر مكاوي نائب العميد للدراسات العليا، والبحث العلمي بالكلية: إن الكلية تنفذ اليوم امتحان الشامل لطلاب برنامج الدكتوراه بشقيه التحريري الشفوي، والذي انتظم فيه 75 طالب وطالبة خضعوا للامتحان بعد استيفائهم لجميع شروط، ومتطلبات دخول الامتحان الشامل حسب ما نصت عليه المادة (26) في لائحة الدراسات العليا، والبحث العلمي لجامعة عدن، وقد روعي عند وضع الاسئلة قياس مستوى قدرات الطالب، ومهاراته، ومعارفه من المساقات الدراسية التي درسها في برنامج الدكتوراه، وأيضا قياس الثقافة العامة للطالب في موضوعات اختصاصه من غير الموضوعات التي درسها في برنامج الدكتوراه.

وشكرت د.مكاوي الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة لدعمه اللامتناهي لإنجاح البرنامج والسعي لتذليل آفة الصعاب، والمعوقات.

وطاف د. جمال الحسني، و د. هيفاء مكاوي بين الطلاب للاستماع إلى ملاحظاتهم، وتلمس همومهم لوضع الحلول، وتفاديها في قادم الامتحانات.

