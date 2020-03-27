اليمن العربي

عدن .. لجنة الطوارئ تناقش التدابير الخاصة بمواجهة كارثة السيول

27 مارس، 2020
0

ناقشت لجنة الطوارئ بعدن في إجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة، أحمد سالم ربيع علي، التدابير الخاصة بتلافي وقوع اي كارثه للسيول التي قد تنجم عن اي هطل في الايام القادمة..

 

وخلال الاجتماع وجه المحافظ احمد سالمين مدراء المديريات مواجهة اي طارى خلال الايام القادمة ووفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والتي اولت المناطق التي تعرضت لكوارث الامطار والسيول اهتمام خاص..

 

وأشار المحافظ الى ضرورة الوقف الكامل للبناء العشوائي في مجاري السيول موجه مدراء المديريات بسرعه مباشرة العمل بذلك..

 

وقال المحافظ سالمين ان ماجرى في مديرية المعلا من حادث مؤسف راح ضحيته مواطنان كان نتيجة العشوائيات ..

 

كما وجه المحافظ سالمين مكتب الاشغال رفع دراسه مشروع لتصريف مياه الامطار التي تنزل من جبل العيدروس بتجاه منطقة، المرسابه وبما يسهل عملية تصريفها قبل اقتحامها لمنازل المواطنين في المرسابه.

# عدن
# .
# السيول
# رئيس الجمهورية
# مواجهة
# الجمهورية
# قبل

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التدابير الخاصة السيول الطوارئ بمواجهة تناقش عدن كارثة لجنة

إقرا أيضا

Photo of محافظ عدن يوجه برفع مخلفات الامطار من منطقة القطيع بمديرية صيرة

محافظ عدن يوجه برفع مخلفات الامطار من منطقة القطيع بمديرية صيرة

27 مارس، 2020
Photo of عاجل.. ننشر الحسابات الرسمية والصحيحة لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني

عاجل.. ننشر الحسابات الرسمية والصحيحة لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني

27 مارس، 2020
Photo of التحالف العربي يقصف بـ7 غارات شمال صنعاء

التحالف العربي يقصف بـ7 غارات شمال صنعاء

27 مارس، 2020
Photo of محافظ تعز يطلع على الإستعدادات لمواجهة كورونا

محافظ تعز يطلع على الإستعدادات لمواجهة كورونا

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق