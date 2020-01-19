عدن .. لصور يدشن عمل الحافلات المقدمة من البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن

دشن معالي الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، ومعه الدكتور/محمد عقيل العطاس نائب رئيس جامعة عدن لشئون الطلاب صباح اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2020م بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن عمل الحافلات المقدمة من البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن لنقل الطلاب الدارسين في الكلية وذوي الدخل المحدود الذين يقطنون في مناطق بعيدة.

وفي التدشين أكد الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، أن اليوم هو التدشين الفعلي لمشروع نقل الطالب الجامعي للكلية والذي بدأ العمل به منذ لحظة إستلام الجامعة لحافلات النقل من الأخوة في البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.

مضيفًا بأنه سيتم نقل الطالبات من مديرية البريقة إلى كلية العلوم الإدارية وهذه هي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى. وأختتم حديثه بالشكر والتقدير للأخوة في المملكة العربية السعودية وتحديدا الأخوة في البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن على الدعم الأنساني.

ومن جانبه أوضح الدكتور/ محمد عقيل العطاس، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أن الآلية المتبعة لهذة الخطوة هي أصدار قرار بشأن أستحداث إدارة مختصة بنقل الطلاب بشكل عام وستصرف بطائق للطالبات وقد تم تخصيص الحافلتين لهن بسبب قلة عدد الحافلات. كما سيتم توجية سائقي الحافلات بالخطوط التي يتبعونها لنقل الطالبات وكذا عدد الطالبات والأحصائية الخاصة بهن.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب نحن لدينا وعود بتسلم دفعة أخرى من حافلات النقل وعلى هذا الأساس سيتم التوسع والزيادة لتشمل العملية نقل جميع طلاب جامعة عدن.

فيما أشار الدكتور/ ياسر باسردة عميد كلية العلوم الإدارية جامعة عدن ألى أن أجمالي عدد الطلاب في الكلية يبلغ (7500)طالب وطالبة والمستهدفين من المرحلة الأولى للبرنامج السعودي هم (83)طالبة في ذوي الدخل المحدود في مديرية البريقة وضواحيها. موضحًا أنه سيتم التعاون مع الأخوة في نيابة شئون الطلاب بتزويدهم بجميع بيانات الطالبات المستهدفات في المرحلة الأولى للبرنامج ليتم صرف بطائق أشتراك خاصة بهن.

وأختتم الدكتور/ ياسر باسردة حديثه بالشكر والتقدير لقيادة جامعة عدن برئاسة الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة وكذا الدكتور/محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن على أهتمامهم ووقوفهم بجانب الطلاب في الكثير من القضايا والمتطلبات الضرورية للطلاب والطالبات في إطار جامعة عدن.