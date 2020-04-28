عدن: لم يحتمل سكان كريتر الرائحة بعد اجتياح السيول للمدينة.. فقررو الحفر فكانت المفاجأة صادمة

وجد سكان محليون، اليوم الاثنين، على جثة شاب جرفته سيول الامطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء الماضي 21 ابريل 2020.

وقال سكان محليون ان المواطنون لم يتحملوا الرائحة القوية والعفنة التي تنبعث من “السايلة” الصهاريج في كريتر مما دفعهم للحفر في المنطقة لمعرفة السبب.

وأضاف المصدر انهم تفاجئوا بالعثور على جثة لشاب يرجح انه من منطقة رأس جل الفرس جرفته سيول الامطار التي استقرت به جثه في الصهاريج.

واشار المصدر الى ان المواطنون قاموا بتسليم الجثة الى الجهات الامنية لمعرفة هوية المتوفي وأسرته.