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عدن: لواء حماية المنشاءات يتسلم مهام تأمين عدد من المؤسسات الحكومية

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عدن: لواء حماية المنشاءات يتسلم مهام تأمين عدد من المؤسسات الحكومية

 
تسلم، اليوم الأربعاء، لواء حماية المنشآت الحكومية التابع لألوية الدعم والإسناد مهام تأمين منشأتين هامتين بالعاصمة عدن.
 
وجرى اليوم تسلم لواء حماية المنشآت الحكومية لمبنى النيابة الجزائية في مديرية خورمكسر.
 
وبتوجيهات قائد اللواء من العميد احمد مهدي بن عفيف قام اركان الكتيبة الثانية الملازم هاني البريكي وركن التوجيه الملازم جهاد جوليد وركن العمليات العقيد عبدالرحمن بن عبدالرحمن ونائب مدير الرقابة والتفتيش الملازم حمادة ابو علي بالنزول لاستلام منشأة النيابة الجزائية خور مكسر.
 
وتسلم لواء حماية المنشآت الحكومية مبنى النيابة بطلب من قبل رئيس النيابة الجزائية حيث تم حصر وتوثيق كل ما تم نهبه من قبل ضعفاء النفوس.
 
وفي السياق ذاته تسلم لواء حماية المنشآت الحكومية، اليوم، مهام تأمين وحماية مركز البحوث والتطوير التابع لوزارة التربية والتعليم.
 
وبتوجيهات قائد اللواء العميد احمد مهدي بن عفيف قام أركان الكتيبة الثانية الملازم هاني البريكي وركن التوجيه المعنوي للواء الملازم جهاد جوليد وركن العمليات العقيد عبدالرحمن بن عبدالرحمن ونائب مدير الرقابة والتفتيش الملازم حمادة ابو علي وفريق ركن التوجيه الاعلامي بالنزول لاستلام مبنى مركز البحوث والتطوير بطلب من مدير المركز.
 
حيث تم حصر وتوثيق اثار الدمار التي حدث مؤخرا للمركز عقب نشوب حريق ادى الى تلف كافة الكتب والمراجع المحفوظة فيه.

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