عدن.. مؤسسة جهود التنموية تنفذ حملة توعية لمجابهة كورونا بمخيم النازحين بخورمكسر

نفذت مؤسسة جهود التنموية امس حملة توعوية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا بمخيم النازحين بمدينة خور مكسر بالعاصمة عدن .

واوضح مدير البرامج بالمؤسسة الاستاذ منصور معجم أن الحملة التوعوية تأتي في إطار المشاريع الخدمية التي تنفذها المؤسسة تجاه المواطنين الذين يواجهون ظروف صعبة .

وأشار أن الحملة تهدف الى تنفيذ الإجراءات الاحترازية في العديد من مخيمات النازحين بالعاصمة عدن لما من شأنه مجابهة الفيروس الذي يفتك بحياة الناس في كثير من دول العالم المتقدم ، بينما بلادنا تفتقر لأبسط الإمكانيات لمواجهة هذا المرض المخيف .

لافتا أن الحملة تتضمن محاضرات توعوية وتوزيع ملصقات وبرشورات تثقيفية وكمامات من قبل فريق متطوع لديه خبرات كافية بالتوعية من مرض covid-19 كورونا المستجد .

وثمن الدكتور عوض الضيف وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدور المتميز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وبمقدمتها مؤسسة جهود التنموية للإسهام في الحفاظ على البيئة وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المنتشرة .