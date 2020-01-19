عدن .. محتجون يغلقون ديوان وزارة التربية والتعليم والوزير لملس يتهم الطرف المعرقل لاتفاق الرياض

│الخبر | خاص

أغلق محتجون تربويون ديوان وزارة التربية والتعليم بمحافظة عدن، جنوب اليمن، صباح اليوم الأحد 19 يناير/كانون ثان 2020.

ويطالب المحتجون الوزارة بمستحقات مالية و وظيفية.

وتعطل الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة عدن، بسبب اضراب المعلمين، الذي دعت له نقابة المعلمين الجنوبيين، المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

إلى ذلك قالت وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية، الدكتور عبد الله لملس، ان الجناح المعطل لاتفاق الرياض أغلق مقر وزارة التربية والتعليم اليوم بـ”عدن” في إشارة الى الإنتقالي الجنوبي.

وجاء اغلاق ديوان الوزارة الواقع في مدينة الشعب بمديرية البريقة، غرب محافظة عدن، بعد وقفة احتجاجية لعشرات المعلمين، أمام الديوان.

ومنع المحتجون دخول أي موظف إلى ديوان الوزارة منذ بداية تنفيذ الوقفة الاحتجاجية.

وينفذ المعلمون في محافظة عدن، وقفات احتجاجية منذُ اسبوعين، مطالبين الحكومة بتنفيذ قرارات التسويات ورفع المرتبات.

│المصدر – الخبر