عدن.. مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تقوم بحملة توعية بشأن خطر كورونا

اقامت الادارة العامة للصحة المدرسية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقته عدن, امس الاحد حملة اعلانية توعوية بشأن المخاطر المترتبة على الوطن والمواطن جراء جائحة كورونا التي اصبحت خطرا يهدد المجتمع العالمي كافة

وفي هذا الشأن، أكدت الاستاذة الهام محسن اليزيدي مدير عام الصحة المدرسية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم إن ادارة الصحة المدرسية العامة في ديوان الوزارة تحمل اهدافا واتجاهات عمل تسعى لتنفيذها في الوسط التربوي التعليمي وكذا المجتمعي في الحالات الاعتيادية او وقت الطوارئ لاسمح الله”.

وقالت، إن ما نحمله من مبادئ تتمثل بالوقاية ونشر اسباب وعوامل الصحة المجتمعية العامة وهو الهدف الذي نسعى إليه من خلاصة نشاطنا وعملنا في الوسط التربوي التعليمي وكذا المجتمعي في بلادنا ومن ذلك العمل والرسالة التي نحملها وتعد امانة في اعناقنا هي التوعية والتثقيف والتحذير بشأن خطورة الجائحة العالمية لاخطر فيروس عاينته البشرية في العصر الحديث وهو فيروس كورونا كوفيد 19

وأضافت:”وقد ارتأينا ضرورة التوعية الشاملة من خلال نشر الملصقات والبروشرات والمعلومات والخطوات الصحية التي تقي الناس والمجتمع كافة من خطورة هذا الفيروس وقد عمدنا إلى نشر وسائل التوعية هذه على مستوى مديريات محافظة عدن ، بهدف الحد ومنع انتشار هذا الفيروس الخطير والمدمر فيما لو دخل بلادنا التي مازالت تنعم بحفظ الله وصيانته لها ،

وشكرت اليزيدي جهود معالي الوزير الدكتور عبدالله سالم لملس الذي حرص ومازال حريصا على جعل مكونات الوزارة من وكلاء وادارات عموم في حالة عمل مستمر في سبيل استمرار دورها العملي والمعنوي في الحالات الاعتيادية وكذا وقت الطوارئ من اجل خدمة التربية والتعليم والمجتمع كافة ومن ذلك التوعية المجتمعية العامة بشأن خطورة هذه الجائحة وكيفية الوقاية منها ، كما نشكر كل من ساهم في هذه الفعالية الانسانية التي نرى انها من صميم عملنا الصحي والوقائي الذي نسعى إليه .

الجدير بالذكر ان هذه الفعالية اتت ضمن الفعاليات المجتمعية والاعلامية التي اتت في اطار الوقاية والحماية من فيروس كورونا فيما لو قضت المقادير دخوله بلادنا في ظل وضع صحي وحالة بنية صحية ضعيفة اسوة بمجتمعات اكثر حالة في البنية الصحية منا ، وعانت منه ما عانته ومازالت تعاني .

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