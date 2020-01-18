عدن.. مدير مديرية المنصورة يفتتح فندق ارجان السياحي

افتتح مدير مديرية المنصورة محمد البري ، اليوم ، فندق ارجان السياحي اربعة نجوم في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن ، بتكلفة تقديرية بلغت 15 مليون ريال سعودي ( 4 ) مليون دولار .

وقد قام البري بمعية وكيل محافظة لحج صلاح الداودي ، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والامنية بعدن وممثلي من السلطة المحلية في المديرية ، بالتجول باروقة الفندق ، والاطلاع على التجهيزات الفنية التي تميز بها الفندق ، والخدمات الراقية والاثاث والديكورات التي تأتي ضمن أحدث الطراز العالمي و المعايير الحديثة .

وأكد البري ، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستثمارية والسياحية التي تشجع رجال الاعمال للاستثمار بعدن بصورة عامة والمديرية بشكل خاص ، حيث ان مكتب السياحة بالمديرية يسعى الى تقديم خدمات افضل وتسهيلات تساهم في تطوير النشاط الاقتصادي والسياحي بالمديرية التي تتميز بكثافة سكانية عن باقي المديريات بعدن .. مشيرا بان هذه الفندق السياحي المتميز يعد أضافة نوعية رائدة في مجال السياحة والخدمات الفندقية في المنصورة ، يساهم في خلق فرص عمل لابناء المديرية ويساعد في اضافة موارد محلية تحسن من الخدمات الاساسية بالمديرية .

واوضح المدير التنفيذي للفندق انيس شلوه ، ان الفندق الذي يملكه المستثمر قاسم عبدالرحمن الذيباني ، يتكون من سبعة ادوار ، يتالف كل دور من ثلاث غرف وجنحين وشقتين ، حيث يبلغ عدد الغرف في الفندق 50 غرفة راقية ، و6 أجنحة سياحية و 10 شقق ، مكونة من 120 سرير ، وذلك بهدف احياء المنطقة سياحيا من خلال جذب المستثمرين ورجال الاعمال الى العاصمة عدن واعادة تطبيع الحياة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والسياحي الذي يستفيد منه ابناء المدينة بشكل عام .

من جانبه اشار مدير مكتب السياحة بالمديرية علي قاسم السلفي ، ان هذا الصرح السياحي في مديرية المنصورة يعتبر من اهم المنجزات السياحية التي تؤكد على مواصلة العملية التنموية والاقتصادية بالمديرية و تساعد في اعادة تطبيع الحياة التجارية والسياحة في مدينة عدن .. مؤكدا بان مكتب السياحة بالمديرية يقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال المال والاعمال في اقامة مشاريع اقتصادية وسياحية تدر بالفائدة لابناء المديرية بشكل خاص وعدن بشكل عام .