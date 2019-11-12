“عدن “مسؤولون أمنيون يطالبون سرعة الكشف عن قتلة زميلهم





طالب عدد من المسؤلين الأمنيين بالعاصمة المؤقتة” عدن “بالتحقيق والكشف عن مقتل زميلهم العقيد /جمال الصبيحي.. مدير البحث الجنائي بمديرية “البريقة” الذي استشهد أثر تعرضه لإطلاق نار أثناء عودته من مقر عمله لمنزله.

حيث صرحت قيادات أمنية في المحافظة أن قضية مقتل زميلهم في طي الأدراج ولم تحرك قيادة شرطة البريقة وأمن “عدن “ساكنا لمقتل قائد فذ يتحلى بالنزاهة والأخلاق الحميده وشجاعة ووطنية.

وتؤكد القيادات الأتهام لأفراد من شرطة البريقة وراء إغتيال زميلهم الضابط جمال الصبيحي وعرقلة سير التحقيق والكشف عن المتورطين بقتل زميلهم وإحالة القضية للنيابه وضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة جراء مااقترفوه بحق الضابط جمال الصبيحي الذي أغتالته أيادي الغدر والخيانه في الاسبوع الماضي بالقرب من منزله أثناء عوته من عمله بالبحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن.

