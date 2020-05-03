عدن : مستنقعات مياه راكدة تهدد حياة المواطنين بالتواهي

كشفت صور صادمة تم رصدها اليوم لمستنقعات مياه راكدة في مديرية التواهي مدى الإهمال الاستهتار من قبل السلطة المحلية في المديرية لحياة المواطنين من تفشي الإمراض والأوبئة التي حصدت حياة المواطنين.

وتظهر في الصور مياه راكدة سببها المنخفض الجوي الماطر قبل اكثر من ١٠ ايام اختلطت مع مياه الصرف الصحي والقمامة وتحولت إلى اللون الأخضر الأكثر جاذبية للباعوض الناقل للأمراض مثل الحميات الضنك والمكرفس وغيرها

وتشهد مديرية التواهي منذ أسبوع حالات وفيات بالجملة بسبب الحميات وغيرها من الأمراض المنتشرة.

وقال الناشط الحقوقي وديد ملطوف في منشور له في موقع التواصل الاجتماعي موجها حديثة لمأمور مديرية التواهي هذا لايرضي الله ورسوله والمواطنين الذين تحت نطاق مسؤوليتك بالمديرية، 13 يوم مرت ولم يتم شفط المياه في هذا المكان حتى أصبحت راكدة ذات اللون الأخضر الجاذب للباعوض والحشرات ،وإذا كنت لا تعلم فهذا الذي حاصل أصبح مثل الكوكتيل أنضرب في الخلاط مياه أمطار صرف صحي قمامة = ملاريا،مكرفس،ضنك،كوليرا،كرونا والنتيجة حالات وفيات يومية

يذكر ان السلطة المحلية بالتواهي استلمت 50 مليون ريال كغيرها من المديريات لمواجهة الكوارث وشفط المياه والنظافة في المديرية لم يلمس أثرها أحد حتى اللحظة.

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