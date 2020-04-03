المصدر اونلاين

عدن.. مسلحون بملابس عسكرية يعتدون على طبيب ويسلبونه 15 مليون ريال

3 أبريل، 2020
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قال مصدر محلي لـ”المصدر أونلاين” إن مسلحين ملثمين اعترضوا، فجر الجمعة، طبيباً وصديقه واعتدوا عليهما قرب طريق الكورنيش الساحلي في مديرية خورمكسر (شرق عدن) ثم نهبوا حوالي 15 مليون ريال كانت بحوزتهما.

وقال المصدر إن المسلحين كانوا يستقلون سيارة نوع سنتافي حمراء يرتدون ملابس عسكرية، اعترضوا سيارة الدكتور فوزي البكري بالقرب من تقاطع خط الكورنيش- كريتر- الجمهورية، ثم بدأوا بالاعتداء عليه وهو وأحد أصدقائه قبل ان ينهبوا مقتنياتهما وقرابة 15 مليون ريال.

المصدر أشار إلى أن عملية الاعتداء على الدكتور فوزي البكري وصديقه ونهب الأموال التي كانت بحوزتهما جرت تحت إشهار السلاح

والتهديد بالقتل.

أشار المصدر إلى أن الأموال التي نهبها المسلحون من الدكتور فوزي البكري التابعة لجمعية صيدلية المجتمع التعاونية الخيرية الواقعة ضمن نطاق مستشفى الجمهوية في خورمكسر.

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