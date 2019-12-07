عدن..مشبق يرد على سوء الوضع الخدمي في المعلا ويكشف عن قدوم مدير عام بديلا عنه

على إثر نشر تسجيل مرئي بثته الاعلامية الجنوبية رندا عكبور عن الاوضاع المتردية للخدمات وتحديدا النظافة وحفريات في شوارع مديرية المعلا كشف مديرها العام فهد مشبق عن الاسباب آلت اليها الاوضاع الى هذا المستوى من التردي والعوائق التي تواجهه وتلويحه باعفاءه من منصبه والبحث عن بديل في المديرية وقال انه قادم قريبا.

واشاد المدير العام للمديرية فهد مشبق في رده بخصوص الفيديو بأنه رائع وقال :



فيديو رائع اختي العزيزة بس يا ريت تتكلمي على الحكومة والمحافظة مشيرا ان الحفريات التي ظهرت في الفيديو بانها مشروع يتبع المياه ومقاوله هرب وترك المشروع عاريا مؤكدا قيامه بردم الحفريات .

وحول تراكم القمامات في المديرية فقد اعادها مشبق الى شح الموازنات في المديرية اضافة اضراب عمال النظافة وقال : فوق هذا نحن نتصرف ونشتغل بالخفاء ومستعجل حتى لا ينضرب العمال من قبل زملائهم في المديريات مثل ما حصل في المديرية قبل اسبوع .

وعن شارع الصعيدي قال مشبق بأن فلوسه مرصودة بالبنك بحساب مؤسسه الطرق والجسور ونحن ولا عشرين رسالة معهم منا.

وأضاف : اما عن المجاري فنحن ليل نهار نعمل بتصفية المناهل والمواسير مليانه اوساخ ممن تتوقعي الأوساخ التي نلاقيها وكمان في مشروع المرحلة الثالثة لتغيير البنية التحتية لبعض الاماكن وقد بدأنا بالشيخ اسحاق وبعض من أماكن في المديرية وبتمويل المديرية والشبكة، متهالكه بشكل عام .

وكشف مدير عام المديرية فهد مشبق عن عدم قدرته مواصلة مهامه وقال في رده الذي نشره على صفحته بالفيسبوك : أما عن خروجي مثل سابق فأنا تعبان ومعادناش زي اول وان شاء الله تكلمت مع المحافظ يشوف شخص مناسب للمديرية وان شاء الله قريبا بيجي شخص احسن مني ويوفر للمديرية جميع طلباتها وياريت تساعدي المحافظ باختيار شخص يقوم بمهام مدير عام مديرية المعلا تحياتي لك وربنا بيعين .

وختم مشبق رده : ما حبيت أقوله لك لاني خلاص شيبت وقتلت نفسي وانزلي شوفي وضعي كيفه بتلاقيه ولا تغيير لا فلل ولا رصيد ولا جدتي الحمد لله اتكلم وانا واثق وربي شاهد علي.