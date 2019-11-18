عدن.. معسكر أبو اليمامة يحتضن تخريج دفعة الشهيد راجح بن نصور

اختتمت الدورة التدريبية الثالثة لقوات الحزام الأمني بمحافظة لحج “دفعة الشهيد العميد البطل راجح بن نصور”، اليوم الإثنين، أختتمت تدريباتها بحفل وعرض عسكري مهيب في معسكر الشهيد أبو اليمامة بمديرية دارسعد في العاصمة عدن.

جاء ذلك بحضور قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، وقيادات امنية رفيعة في عدن ولحج، في مقدمتهم مدير أمن محافظة لحج العميد “صالح السيد”، أركان قوات الحزام الأمني في محافظة لحج العقيد “حسين السعيدي” والقيادي في ألوية الدعم والإسناد “محسن الوالي”، والنقيب “محمد محمود الردفاني” قائد الكتيبة الأولى حزم، النقيب “رامي الصمدي أبو مهتم” قائد الكتيبة الرابعة حزم، “نقيب مفيد اليهري” مدير إصلاحية سجن المنصورة المركزي.

وفي بداية الحفل وجه قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج العميد “جلال الربيعي” كلمة تشجيعية لخريجي الدورة، حثهم خلالها على بذل طاقاتهم، وجهودهم، لخدمة أمن الوطن والمواطن.

وخاطب القائد “الربيعي” خريجي الدورة قائلاً: “الآن ستبدأون حياتكم العملية، حياة عمادها قيم الوطنية والانتماء والولاء، ودستورها الالتزام والانضباط، وشعارها أمن الوطن وسكينة المواطن”. داعياً إيّاهم إلى: “الحرص على الأداء المشرف للمهام الرئيسية لقوات الحزام الأمني في حماية أمن وسكينة المواطن، وبتفاني في أداء الواجب”.

و خلال الكلمة بعث العميد “الربيعي” بتحية تقدير وإعتزاز إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين ساهموا بتضحياتهم وإخلاصهم في عزة الوطن ورفعته وأمنه وإستقراره، مؤكداً بأنهم دوماً أحياءً في قلوب الجميع وأن تضحياتهم محل تقدير وفخر كبير”.

و شدد “الربيعي” على “إستمرار قوات الحزام الأمني في خوض الحرب ضد الإرهاب بكآفة مليشياته وتنظيماته وأدواته إلى جِوارِ أشقائنا في التحالف العربي، حتى القضاء على هذه الآفة المدمرة، مؤكداً رسوخ العزيمة من اجل مواصلة مسيرة العبور إلى المستقبل وتحمّل كامل المسؤولية من أجل النهوض بوطننا الجنوبي والحفاظ على مصالحه ومكتسباته العليا.

وقدّم “الربيعي” الشكر لقيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على تأييدهم ودعمهم اللا محدود لقوات الحزام الأمني من أجل تحقيق أمن واستقرار المحافظات الجنوبية.

وفي ختام الحفل، كرمت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، ممثلة بقائد القوات في المحافظة العميد “جلال الربيعي”، وقائد أركان القوات في المحافظة العقيد “حسين السعيدي”، الأوائل في الدورة، وخريجي الدورة، بشهادات التخريج، وشهادات تقديرية، كما تم تكريم مسؤول الدورة، والمدربين والمشرفين عليها بشهادات تقديرية.