عدن.. مناقشة الزام الجهات بتوريد حصتها من الموارد

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح مع فريق الوزارة عملية الاستمرار والتشبيك المستمر مع الوزارت الاخرى والوحدات والهيئات الادارية في العاصمة المؤقته عدن لما فيه مصلحة العمل وكذا الاستمرار بتنشيط غرفة العمليات بالاتصال والتواصل مع المحافظات لإنجاز المهام والأعمال المناطة بالوزارة تجاه السلطة المحلية بالمحافظات.

وحث مشبح موظفي الوزارة ببذل المزيد من الجهود والتفاني على استمرار الفريق في متابعة الموارد.منوهاً الى أن محدودية الموارد يقابله الاحتياجات المتزايدة والتحديات الكبيرة امام الدولة ولذا يتطلب مضاعفة الجهود والتفاني في طلب زيارة في الموارد وترشيد وتنمية الموارد المالية العامة والمشتركة، والعمل على متابعة مذكرات الوزارة الصادرة والواردة للجهات والوحدات الملزمة بتوريد حصتها من الموارد العامة المحلية والمشتركة.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ /عبدالغفار العيسائي والذي بدوره أكد على أهمية بذل المزيد من الجهود في زيادة الموارد وتدفق الايرادات. كون الحل الامثل للبلد يتمثل في تنمية الموارد الذاتية والسبيل الامثل لتحقيق الاستقرار التمويلي اللازم للتنمية.

حضر اللقاء عدد من موظفي الوزارة..