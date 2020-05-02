عدن الغد

عدن.. منظمة “تجديد” تسدد ديون الغارمين المتعثرين لبقالات وصيدليات ومستشفيات

2 مايو، 2020
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عدن.. منظمة "تجديد" تسدد ديون الغارمين المتعثرين لبقالات وصيدليات ومستشفيات

نفذت منظمة “تجديد” للتنمية والديمقراطية، مشروع سداد ديون الغارمين، في إطار مشاريعها  الإنسانية والخيرية للعام الهجري 1441 هـ ـ 2020 م، واستهدف المشروع أكثر من 22 أسرة من مواطنين متعثرين بقضايا مالية لدى بقالات وصيدليات ومستشفيات في مختلف مديريات في محافظة عدن .
أوضحت مشرفة المشروع أمل صلاح أن الفريق التطوعي التابع للمنظمة قام بالنزول الميداني، ومسح الحالات وفق كشوفات تحدد الدائنين والمدينين، مشيرةً أن المشروع هدف إلى التخفيف من معاناة الأسر المتعثرة ماليًا، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.وأكدت نائب المدير التنفيذي للمنظمة الأستاذة ندى أحمد سلام أن المشروع جاء استشعارًا للمسئولية ومساعدة رمزية لمعاناة الناس ، وتحفيزًا للأعمال الخيرية، موجهةً شكرها لكل من ساهم في انجاح المشروع من فاعلين خيرين والفريق الشبابي التطوعي، منوهة أن المشروع يُنفذ بشكل سنوي ضمن البرنامج الرمضاني للمنظمة.
يتضمن البرنامج الرمضاني الذي تنفذه منظمة “تجديد” خلال شهر رمضان، عدد من الأنشطة اوالمشاريع الخيرية والإنسانية والتدخلات العاجلة ، تستهدف الأسر الأشد فقرًا والنازحين وذويّ الاحتياجات الخاصة وكبار السن ذوي الأمراض النفسية في محافظة عدن 
.يتضمن البرنامج الرمضاني الذي تنفذه منظمة “تجديد” خلال شهر رمض اوالمشاريع الخيرية والإنسانية والتدخلات العاجلة ، تستهدف الأسر الأشد فقرًا والنازحين وذويّ الاحتياجات الخاصة وكبار السن ذوي الأمراض النفسية في محافظة عدن .

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الغارمين المتعثرين تجديد تسدد ديون عدن لبقالات منظمة وصيدليات ومستشفيات

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