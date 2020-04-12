عدن..مواطنون يشكون انقطاع المياه عن منطقة البساتين منذ اشهر

تقدم مواطنون في مديرية دار سعد بشكوى إلى الجهات الرسمية في المحافظة عدن إدارة مياه عدن يشكون فيها من انقطاع المياه عنهم لأشهر.

وقالوا في الورقة الرسمية التي خطت باليد وتحصل محرر عدن تايم على نسخه منها نحيكم علما بأن المياه منطقة عن بلوكات (23-24) برغم تقدمنا بشكاوى إلى إدارة المياه في المديرية ولكن دون جدوى.

وناشدوا الالتفات إلى معاناتهم وخاصة وان شراء الصهاريج المياه المتنقلة يفوق قدرتهم.

وحذر الأهالي تفاقم الأعمال التي يقدم عليها بعض المواطنين نتيجة انعدام المياه حيث تشهد المنطقة ربط مياه بشكل عشوائي، وحفر بعمق أكثر عن متر بغية الوصول لبيب المياه الرئيسي.

يجدر الإشارة إلى ان الجهات الشرقية لمحافظة عدن تعاني من ضعف بالغ للمياه.