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عدن..نقابة هيئة استكشاف وإنتاج النفط تلتقي نائب وزير النفط

16 يناير، 2020
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عدن..نقابة هيئة استكشاف وإنتاج النفط تلتقي نائب وزير النفط

التقى امس الأربعاء نائب وزير النفط د.سعيد الشامسي في مبنى وزارة النفط بالعاصمة عدن، بنقابة هئية استكشاف وإنتاج النفط.
وناقش اللقاء هموم ومعاناة موظفين هيئة استكشاف وإنتاج النفط، حيث سلمت النقابة رسالة الى نائب وزير النفط طالبوا خلالها بصرف الحافز الشهري والإنتاج والراعية الصحية.ووعدنائب وزير النفط د.سعيد الشماسي، بصرف الحافز لموظفين الهيئة، عبر إرسال رسالة للمالية، لكنه لم يحدد موعد صرفها.وأمهلت نقابة هيئة استكشاف وإنتاج النفط، شهرين كحد أقصى لمتابعة المواضيع المطروحة لنائب الوزير مع المالية.

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