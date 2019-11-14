عدن: وفاة شاب فجر اليوم الأربعاء أثر حادث مروري في منطقة حجيف بالتواهي





توفي فجر اليوم الأربعاء الشاب/ ايمن احمدناجي، اثر حادث مروري في منطقه حجيف بالتواهي بجوار ادراة الكهرباء .

وقال شاهد اعيان “لعدن الغد” :ان الشاب ايمن يبلغ من العمر 15 عاما كان يقود دراجه ناريه وبجانبه صديقه امجد محمد احمد نعمان الدي يرقد الان في العنايه المركزه في مستشفى خليج عدن بالمعلا وحالته صعبه جدا .

وتؤكد” عدن الغد” أنها ذهبت الى المستشفى والتقت با أهل المتوفي والمصاب واوضحوا قائلين : أن الدراجة أنحرفت عن السير من ما تسبب سقوط الشابين ونقلو على الفور الى المستشفى القريبه من موقع الحادث وبعد لحضات توفي الشاب أيمن.