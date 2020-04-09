عدن .. وفاة طفل بمرض المكرفس بعد رفض المستشفيات استقبال حالته واسرته تطالب بالمحاسبة

عدن (تحديث نت) خاص



توفي امس الاربعاء طفل في ال11 من عمره متاثرا بحمى مرض المكرفس في مدينة عدن.

وقالت اسرة الطفل إن ابنها يونس صالح الزهر اصيب بحمى مرض المكرفس مشيرة الى انها نقلته الى مستشفى النقيب حيث رفض الاطباء علاجه ليقوم احد الممرضين باجراء كشوفات كلفت 50 الف.

واوضحت الاسرة الى انها اضطرت الى نقل ابنها الى مستشفيات اخرى عقب طرده من مستشفى النقيب موضحة ان مستشفى الصداقة هو الوحيد الذي استقبله.

وقالت الاسرة ان ضعف امكانيات مستشفى الصداقة اودى بحياة طفلها الذي توفي لاحقا.

وحملت الاسرة مستشفى النقيب والمستشفيات الاخرى مسؤولية وفاة ابنها.

ودعت الاسرة وزارة الصحة وكل من له ضمير مساندتها في دعوتها للمحاسبة.

