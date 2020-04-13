عدن24″ ينشر ملخص معارك الضالع

عدن24- خاص

خاضت القوات الجنوبية معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في عددا من مواقع جبهات القتال غرب محافظة الضالع.

ملخص تلك المعارك.مليشيات الحوثي حشدت عددا كبيرم المقاتلين ودفعت بهم لاستحداث ثكنات عسكرية جديدة في جبل المصيوح والثوخب ومربع القشاع.محاولة المليشيات إعاقة تقدم القوات الجنوبية المشتركة في عدة جبهات.

تعامل القوات الجنوبية مع المليشيات الحوثية.

– رصدت تحركات المليشيات منذ الوهلة الأولى.

– أفشلت مخططا مليشياويا كبيرا شرقي مديرية الحشا بالضالع.– عززت تواجدها بالخطوط الأمامية لجبهات القتال المشتعلة.– تعاملت حسب قواعد الاشتباك مع عدد من الحملات الميدانية التي نفذتها المليشيات.– تبادلت اشتباكات متقطعة مع عناصر المليشيات بجبهات شرقي الحشا.– تمكنت من كسر محاولات زحف حوثية وهجمات شرسة شنتها المليشيا على مواقع القوات الجنوبية.