عذراً يا ميرينجي.. دفاعك لا يقل سوءاً عن برشلونة

سبورت 360 – توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد ليلة مثيرة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة مساء الأحد تغلب فيها على جاره المدريدي أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

ليلة القبض على السوبر الإسباني برهنت أن دفاع ريال مدريد لا يقل سوءًا عن دفاع غريمه برشلونة .

خسارة تجرعها البارسا بثلاثية لهدفين ، كاد أن يتجرع ريال مدريد مثلها لولا ما أصاب لاعبي أتلتيكو مدريد أمام البلجيكي تيبو كورتوا.

لم يكن في أفضل الأيام

دفاع الريال لم يكن في أفضل أيامه في مواجهة ديربي مدريد و أعاد الأذهان للبداية الغير جيدة للفريق هذا الموسم في دوري الأبطال قبل أن يستعيد الفريق رونقه بمرور المباريات حتى الوقت الحالي.

و شاهدنا كوارث تتم في دفاع الريال خلال اللقاء ، و من منظور آخر يمكن القول أن الريال أفلت من ثلاثة أهداف محققة على الأقل أمام أتلتيكو مدريد الذي سجل في برشلونة من كل الفرص التي ذهب بها على المرمى.

و برز دور تيبو كورتوا واضحاً في علاج مشاكل الدفاع المدريدي في اللقاء ، تصديات رائعة للشيطان البلجيكي كانت آخرها أمام أنخيل كوريا في الوقت المبدد بعدما ضُرب خط دفاع الريال بسهولة.

لولا الطفل الصغير لكانت هناك محصلة أخرى

فرصة أخرى كانت لألفارو موراتا بعد تمريرة طولية رائعة لكن الماتادور موراتا فقد أسلحته و ظهر كأنه طفل صغير أمام مرمى فريقه السابق ، حتى جواو فيليكس لم يستغل خطأ راموس الكارثي في الشوط الأول و سدد بطريقة مخزية.

لقطة أخرى تبرهن على سوء دفاع الريال ، في نهاية الشوط الثاني الإضافي عندما انفرد موراتا بالمرمى قبل أن يعرقله فيديريكو فالفيردي ويحصل على ورقة حمراء مباشرة.

البطولة أرادت ريال مدريد

سيناريو المباراة كان يشير منذ البدايات إلى أن ريال مدريد سيقف على منصة التتويج في النهاية لا محالة ، مع كل هذه الهفوات الدفاعية للميرينجي و اهدار لاعبي الروخي بلانكوس للفرص بطريقة غريبة ، كان لزاماً على الطرفين أن يذهبا لعلامة الجزاء.

الركلة التي منحت للاعبي الريال و لكورتوا الثقة في ركلات الترجيح كانت عبارة عن حظ و توفيق كبير للميرينجي فساؤول نيجيز وضع الكرة بطريقة رائعة و أجبر كورتوا على الذهاب لزاوية وسدد الكرة في زاوية أخرى لكن اطار المرمى كان مثله مثل القدر ، رفض دخول الكرة لتسير الركلات بعد ذلك في صف رجال زيدان.

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