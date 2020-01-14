عراك و تهديدات في اجتماع لقيادات حوثية بصنعاء

المشهد العربي – خاص

تحول اجتماع لقيادات حوثية في مديرية الثورة في صنعاء إلى عراك و تهديدات بين قيادات المليشيا بسبب الخلافات على المخصصات المالية الخاصة بمعرض قتلى المليشيا.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ ” المشهد العربي “، أن القيادي الحوثي إبراهيم الكبسي مشرف المليشيا في المديرية، اتهم القيادي الحوثي محمد الدرواني المعين من المليشيا مديراً للمديرية، بسرقة المخصصات المالية الخاصة بمعرض صور القتلى.

وأضاف المصدر، أن “الكبسي” و”الدرواني” تبادلا الاتهامات قبل أن يتحول إلى عراك وكاد يصل إلى اشتباك مسلح لولا تدخل الحاضرين .

وأشار المصدر، إلى أن الكبسي اتهم الدرواني بسرقة 20 مليون ريال في حين إن الصور لم تتجاوز تكلفتها مليون ريال كما أن القاعة التي خصصت لإقامة الفعالية حصل عليها مجانا بابتزاز أصاحبها.

يذكر أن مليشيا الحوثي تقوم حاليا بإقامة معارض صور لقتلاها وفعاليات تمجد قتلى المليشيا ضمن ما تسميه المليشيا أسبوع الشهيد وهو ذكرى مصرع مؤسس المليشيا حسين بدر الدين الحوثي.