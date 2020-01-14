المشهد العربي

عراك و تهديدات في اجتماع لقيادات حوثية بصنعاء

14 يناير، 2020
0

المشهد العربي – خاص
تحول اجتماع لقيادات حوثية في مديرية الثورة في صنعاء إلى عراك و تهديدات بين قيادات المليشيا بسبب الخلافات على المخصصات المالية الخاصة بمعرض قتلى المليشيا.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ ” المشهد العربي “، أن القيادي الحوثي إبراهيم الكبسي مشرف المليشيا في المديرية، اتهم القيادي الحوثي محمد الدرواني المعين من المليشيا مديراً للمديرية، بسرقة المخصصات المالية الخاصة بمعرض صور القتلى.

وأضاف المصدر، أن “الكبسي” و”الدرواني” تبادلا الاتهامات قبل أن يتحول إلى عراك وكاد يصل إلى اشتباك مسلح لولا تدخل الحاضرين .

وأشار المصدر، إلى أن الكبسي اتهم الدرواني بسرقة 20 مليون ريال في حين إن الصور لم تتجاوز تكلفتها مليون ريال كما أن القاعة التي خصصت لإقامة الفعالية حصل عليها مجانا بابتزاز أصاحبها.

يذكر أن مليشيا الحوثي تقوم حاليا بإقامة معارض صور لقتلاها وفعاليات تمجد قتلى المليشيا ضمن ما تسميه المليشيا أسبوع الشهيد وهو ذكرى مصرع مؤسس المليشيا حسين بدر الدين الحوثي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجتماع بصنعاء تهديدات حوثية عراك في لقيادات

إقرا أيضا

Photo of جنوبيون شرعية الانتقالي تترسخ ..هاشتاج يجتاح تويتر

جنوبيون شرعية الانتقالي تترسخ ..هاشتاج يجتاح تويتر

14 يناير، 2020
Photo of لوكوك يشيد بدور الإمارات والسعودية في تقديم المساعدات الإنسانية باليمن

لوكوك يشيد بدور الإمارات والسعودية في تقديم المساعدات الإنسانية باليمن

14 يناير، 2020
Photo of بن عطية يصف صمود الانتقالي الجنوبي بالأسطوري (تفاصيل)

بن عطية يصف صمود الانتقالي الجنوبي بالأسطوري (تفاصيل)

14 يناير، 2020
Photo of اجتماع لمناقشة فتح قنوات اتصال بين جامعة عدن والجامعات الأوروبية

اجتماع لمناقشة فتح قنوات اتصال بين جامعة عدن والجامعات الأوروبية

14 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق